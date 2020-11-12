الملك سلمان: نعمل على إنجاز مشاريع ضخمة للتسهيل على الحجاج والمعتمرين

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال خطابه السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي إن المملكة تعمل على إنجاز مشاريع ضخمة لتسهيل أداء الحجاج والمعتمرين لمناسكهم.

وأضاف:"بذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين" مشيرا إلى أنه حرص على إقامة شعيرة الحج في ظل ظروف تفشي وباء كورونا الاستثنائية.

وأكد الملك سلمان أن حكومته عملت مبكرا لمحاصرة وباء كورونا، وأثبتت حرصها على سلامة الإنسان، كما تمكنت من التجاوب مع آثار كورونا الاقتصادية بمبادرات وإجراءات سريعة.

وأعرب العاهل السعودي عن تقديره جهود المجلس لخدمة الوطن ومايوليه من أعمال وجهود تصب في مصلحة البلاد والعباد.