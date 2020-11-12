الملك سلمان يشن هجومًا ضاريًا على إيران.. ودعم دولة فلسطين المستقلة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال خطابه السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، إن السعودية حرصت منذ تأسيس أوبك على استقرار أسواق البترول العالمية وإمداداته.

وشنّ الملك سلمان هجومًا على إيران وقال إن النظام الإيراني يتدخل في دول المنطقة ويدعم الإرهاب والتطرف ويؤجّج الطائفية.

وأكد أن المنطقة تشهد عدة محاولات من قوى إقليمية لنشر الفكر المتطرف، وأن "السعودية تؤكد خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي".

وواصل: "ستنكر انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.. ونؤكد دعم الشعب اليمني حتى يستعيد اليمن سيادته من هيمنة إيران". داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وعن القضية الفلسطينية، قال الملك سلمان إن السعودية تؤكد استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف أن المملكة تقف مع العراق كذلك وتعمل جاهدة على تجنيبه مآسي الاقتتال وكافة أشكال الحروب والإرهاب

وكرر تأكيده على الحل السلمي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وقال الملك سلمان إن المملكة تعمل على إنجاز مشاريع ضخمة لتسهيل أداء الحجاج والمعتمرين لمناسكهم.

وأضاف: "بذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين" مشيرا إلى أنه حرص على إقامة شعيرة الحج في ظل ظروف تفشي وباء كورونا الاستثنائية.

وواصل:"رصدنا أكثر من 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص أثناء أزمة كورونا".

وأكد الملك سلمان أن حكومته عملت مبكرا لمحاصرة وباء كورونا، وأثبتت حرصها على سلامة الإنسان، كما تمكنت من التجاوب مع آثار كورونا الاقتصادية بمبادرات وإجراءات سريعة.

وأعرب العاهل السعودي عن تقديره جهود المجلس لخدمة الوطن ومايوليه من أعمال وجهود تصب في مصلحة البلاد والعباد، مشيرا إلى أن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام.