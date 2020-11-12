مستشارو ترامب: الرئيس سيعترف بنتائج الانتخابات لكن لا يثق فى نزاهتها

رجّح عدد من مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن يخضع في النهاية لنتائج الانتخابات الرئاسية، لكنه سيؤكد على عدم ثقته فيها.
وقال مستشار لـ ترامب في تصريحات إلى شبكة "ان بي سي" الأمريكية: "لا نتوقع أن يتنازل، على الأرجح سيقول لا يمكننا الوثوق في النتائج، لكنني لا أعترض عليها".
وأضاف آخر: "بعد المعارك القانونية وعمليات إعادة الفرز، أقرب ما يمكن أن يقوله هو التنازل، وسيقر بالنتائج، لكنه لن يعلن ثقته فيها".
وأكدت الفضائية الأمريكية أنه رغم محاولات ترامب لنشر مخاوف لا أساس لها بشأن نزاهة الانتخابات، فإن جو بايدن، سيؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
ويحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اتهام الحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشحه جو بايدن.
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