اسماء : نتائج أولية غير رسمية للفائزين في مادبا

دوت الخليج :- اعلن رئيس لجنة الإقتراع والفرز لدائرة مادبا الإنتخابيــــة النتائج الأوليـــــة غير الرسميــــــة في محافظـة مادبا . وتاليا اسماء الحاصلين على اعلى الاصوات : نصار الحيصة 4170 عبدالهادي بريزات 4615 انور الرواحنة 3114

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