بيان من النيابة المصرية بشأن واقعة "ازدراء الإسلام"

أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء الأربعاء، بيانا بأنها باشرت التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أن النيابة العامة المصرية بدأت تحقيقا بعد رصد تداول واسع بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعلنت النيابة العامة أن يجرى التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق.

وخلال الساعات الماضية تصدر هشتاغ "#محاكمة_يوسف_هاني" موقع تويتر، الأربعاء، وانهالت التعليقات التي تطالب النائب العام بسرعة التحقيق مع المتهم واحالته إلى محاكمة عاجلة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم القبض على الشخص المتهم بجريمة ازدراء الدين الإسلامي، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.