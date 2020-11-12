روسيا تعلن عقارا جديدا لعلاج كورونا

أعلن مدير مركز "جاماليا" الروسي لأبحاث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينتسبورغ، أن مؤسسته استنبطت عقارا جديدا لعلاج فيروس كورونا، يعتمد على الأجسام المضادة.

وأضاف جينتسبورغ، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، "يمكننا تخليق هذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حاولنا كثيرا على مدى تسعة أشهر إقناع وزارة الصحة بتخصيص بعض المال لذلك.. قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدأوا برصد المال لنا.. لقد ابتكر فريقنا هذا الدواء، وصار في حوزتنا".

وأعرب عن أمله بأن يتم تسجيل هذا الدواء بعد حوالي عام.

جدير بالذكر أن مركز "جاماليا" كان أول مركز علمي في العالم يبتكر لقاحا ضد كورونا اعتمدته وزارة الصحة الروسية.

وباشرت وزارة الصحة بتطعيم الشرائح الأكثر عرضة للمرض بلقاح "سبوتنيك V"، على أن يبدأ التلقيح الجماعي في البلاد في غضون أسبوعين حسب المصادر الرسمية.