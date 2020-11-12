عطل عالمي يضرب موقع يوتيوب

أفادت مواقع إعلام عالمية، بأن موقع "يوتيوب" الأمريكي، تعرض لمشكلات فنية تسببت في تعطله في العديد من أرجاء العالم.
ولم تعلق إدارة "يوتيوب" على العطل الفني، والذي منع بعض المستخدمين من مشاهدة الفيديوهات.
واشتكى أغلب المستخدمين، من وجود خلل في عمل الموقع، بينما تحدث البعض عن مشاكل عند الدخول إلى تطبيق "يوتيوب" في نظام التشغيل "آي أو إس"، والبعض الآخر اشتكى من عدم عمل المنصة في أجهزة "أندرويد".
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