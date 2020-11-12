البيت الأبيض يهدد الصين بعقوبات جديدة بسبب هونج كونج

وجه مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي، روبرت أوبراين، الاتهام إلى الصين بانتهاك الالتزامات الدولية تجاه هونج كونج، واعدًا بفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال أوبراين، في بيانه، "إن إجراءات بكين الأخيرة بإزالة المشرعين المؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي لهونج كونج لا تترك مجالا للشك في أن الحزب الشيوعي الصيني قد انتهك علانية التزاماته الدولية بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك ووعوده لشعب هونج كونج، بما في ذلك ما يتوافق مع القانون الأساسي".

واعتبر أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" هو الآن "مجرد ورقة توت كبيرة، تغطي توسع ديكتاتورية الحزب الواحد، الحزب الشيوعي الصيني في هونج كونج".

وتابع أوبراين "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة إمكانياتها للبحث عن المسئولين في قمع الحريات في هونج كونج ومعاقبتهم".