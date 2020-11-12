بعد جائزة "الملهم".. صلاح يكشف "سنده وداعمه الأول"

أبدي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مساء الأربعاء، سعادته الغامرة لتكريمه من الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن والده كان بمثابة السند والداعم الأول له في مواجهة الظروف الصعبة والقاسية، التي عانى منها خلال بداياته مع عالم كرة القدم.

وقال صلاح، على هامش تكريمه في الحفل الذي نظمه له الاتحاد المصري لكرة القدم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة نظرا لمجهوداته الكبيرة التي حققها للكرة المصرية، وتحقيق بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا: "واجهت ظروفا صعبة في بداياتي. والدي ساندني وكان دائما يشجعني".

وأضاف "بقول لكل أب ساند ابنك. ورسالتي لكل شخص أو شاب عنده هدف وحلم عاوز يحققه لازم تتعب علشان توصل للي عاوزه".

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بمنح صلاح جائزة "المهلم" باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

من جانبه، أكد وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، أن صلاح أصبح رمزاً ونموذج للشباب المصري يحتذي به، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعماً للمنتخبات الوطنية، مشيراً أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف.

كما لفت رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، في كلمته إلى أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي الكرة المصرية بعدما تغني به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب توغو، السبت المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ومن جانبه دعم نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه المصري محمد صلاح، قبل ظهوره مع الفراعنة في مباراتي توغو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

ونشر الحساب الرسمي للريدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للفرعون مع المنتخب، معلقا عليها: "صباح الخير يا ريدز، الملك صلاح يبدو مستعدا لمباريات المنتخب المصري"، حيث ظهر "مو" في المران الأول للمنتخب استعدادا لمواجهتي توغو.