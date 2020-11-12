قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار رونالد كلاين رئيسًا لموظفي البيت الأبيض.
وكانت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية، نقلت عن مصادر، قولها إن "كلاين" كان من أبرز مرشحي بايدن لشغل المنصب.
وأشارت الشبكة، إلى أن "كلاين" قاد استجابة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمواجهة فيروس إيبولا، كما أنه عمل كمستشار أول لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية في عام 2016.
ولفتت الشبكة إلى أن إعلان الرئيس المنتخب عن رئيس موظفي البيت الأبيض، يعتبر من القرارات الكبيرة التي يمكن أخذها، كون الشخص الذي سيشغل هذا المنصب عادة ما يساعد الرئيس في تحديد أسلوب الحكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسائل إعلام تكشف اسم رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد في إدارة بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.