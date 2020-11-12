يوتيوب يعود للعمل.. بعد العطل المفاجئ

أعلنت شركة يوتيوب، الخميس، أنه جرى معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة، وتأثر به نحو 250 ألف مستخدم.

وذكر موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" الإلكتروني، الذي يرصد أعطال مواقع الإنترنت، أن العطل أثر على حوالي 250 ألف مستخدم.

وفي وقت سابق، قالت يوتيوب في تغريدة على تويتر: "فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها".

ثم أعلنت في تغريدة جديدة: "تم معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة".