النيابة الألمانية تتهم مواطنة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا أمس، الأربعاء، أنها وجهت إلى امرأة ألمانية تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعتقد أنها نفذتها أثناء تواجدها في سوريا حيث التحقت بتنظيم داعش.
والمتهمة التي تم التعريف عنها باسم نورتن ج.، ارتكبت بحسب النيابة العامة جرائم على صلة باضطهاد الأقلية الإيزيدية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.
ونورتن ج. هي أول امرأة أوروبية توجه إليها تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية انتهاكات ارتكبت في سوريا على يد تنظيم داعش.
وجاء في بيان للنيابة العامة أن نورتن ج. توجهت إلى سوريا في العام 2015 مع ابنتها البالغة حينذاك 3 سنوات للالتحاق بتنظيم داعش والزواج من مقاتل في صفوفه يحمل بدوره الجنسية الألمانية أنجبت لاحقًا أولادًا منه.
واستقبلت المتهمة مرارًا بين عامي 2016 و2017 صديقًا يمتلك "سبيّة" أيزيدية كانت تجبرها على القيام بأعمال منزلية في بيت صادره التنظيم كانت تقيم فيه.
وهي أيضا متهمة بارتكاب جرائم حرب لإقامتها في منزل صادره التنظيم من مالكيه القانونيين ولتعريضها ابنتها للخطر باصطحابها إياها إلى منطقة تشهد حربًا.
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