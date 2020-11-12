تونس: إنقاذ 19 تونسيا مهاجرا غير شرعي من الغرق بولاية صفاقس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري التونسي، الرائد علي العياري، أن وحدة بحرية تابعة لخفر السواحل، تمكنت من إنقاذ 19 تونسيًا مهاجرًا غير شرعي من الغرق في عرض البحر على بعد حوالي 60 كيلومترًا من ميناء الصيد البحري بولاية صفاقس، وذلك بعد تسرب المياه إلى مركبهم جراء سوء الأحوال الجوية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري التونسي - في بيان اليوم الخميس - بأن المهاجرين هم من ولاية صفاقس، وتتراوح أعمارهم بين سنتين و46 سنة، ويتوزعون إلى 14 رجلًا وامرأتين وطفلين ورضيع، مضيفًا أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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