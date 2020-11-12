محاذير وغرامات مرورية في الرياض والدمام وجدة و شرط التجديد

صرح مرور المملكة العربية السعودية بتطبيق مخالفة السيارات لمسارات الطرق المحددة بداية من غدًا الأربعاء وأن تطبيق هذه المخالفة سوف يكون في ثلاث مناطق وهى الرياض والدمام وجدة.وأكدت إدارة المرور على ضرورة التزام سائقو السيارات بأنواعها بآليات الانتقال من مسار لأخر طبقًا لما يلي:-

على السائق قبل أن ينتقل من مسار لآخر أن يتأكد من عدم تعرضه للخطر كما يجب عليه التأكد من عدم تعريض الآخرين أيضًا للخطر.

علي السائق أن يتأكد من أن المسار الذي يرغب في الانتقال إليه لا توجد به أي سيارات وذلك لضمان عدم حدوث تصادمات بين سيارته والسيارة الأخرى أثناء انتقاله من المسار الذي يسير فيه إلى مسار آخر.

يجب على قائد السيارة أن يعطي إشارة تفيد بأنه سينتقل من مسار إلى آخر قبل البدء في الانتقال بوقت كافي.

يجب التأكد من أن المسار الذي يرغب في الانتقال إليه لا يوجد عليه لافتة تمنع انتقال السيارة إليه.

وأوضح المرور في المملكة أن منع هذه المخالفات هدفه الأساسي هو ضمان سلامة وأمان مستخدمي الطرق لذلك فرضت إدارة المرور غرامة مالية قدرها من 300 إلى 500 ريال سعودي لمن يخالف التعليمات التي أعلنت عنها .

ومن خلال صفحة الإدارة على توتير ذكرت المواطنين بأن تقنية الرصد الآلي لمخالفة السير بحدود المسارات على الطرق سوف يطبق بعد يوم واحد في الرياض والدمام وجدة وسيتم تطبيق تقنية الرصد الآلي عبر معدات ذكية تم تطويرها من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل ( تحكم ) حتي يتسنى متابعة وتسجيل المخالفات

من جهة أخرى بينت إدارة المرور في المملكة أن أصحاب السيارات الراغبين في تجديد رخص سيرهم من خلال موقع ” أبشر ” وأن الرخصة إذا لم يتم تجديدها خلال شهرين من انتهاء سريانها فإنه سيلتزم بسداد غرامة تقدر 100 ريال عن كل سنة .

وأشارت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) إلى وجود شرط لنقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر وهو أن يكون المالك الجديد للسيارة ليس لديه أي مخالفات مرورية سابقة في سجله

جدير بالذكر أن إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية حريصة على سرعة الإجابة عن جميع استفسارات المواطنين والتي يتم إرسالها من خلال تعليقات المواطنين على الصفحات المخصصة للإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر الذي يعد أهم وسيلة تواصل اجتماعي في دول الخليج .

وأوضح المرور أن المواطن الراغب في بيع سيارته عليه أن يقوم بذلك من خلال منصة أبشر وبعد الدخول إلى المنصة يختار خدمة مركبات ثم يختار البيع وبعد ذلك عليه أن يتبع الخطوات التي تطلب منه لإتمام عملية البيع .

وقد أجابت إدارة المرور على أحد المواطنين الذين استفسروا عن ضرورة عدم وجود مخالفات لديه كشرط لإتمام عملية بيع لسيارته بأن هذا الشرط ليس مهمًا في حالة ما إذا كانت رخصة سيره لازالت سارية بالإضافة إلى إجرائه للفحص الدوري منذ وقت قريب من الوقت الذي يبيع فيه السيارة