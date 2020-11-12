أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية.. الأرصاد السعودية تحذر سكان تلك المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية "الشمالية منها").

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد السعودية في تقريرها عن طقس اليوم، الخميس، أن أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) ستشهد هطول أمطار رعدية خلال ساعات اليوم، الخميس.

وأفادت الهيئة في تقريرها بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وذكرت أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.