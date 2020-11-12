النتائج الأولية للانتخابات في عدد من دوائر المملكة

دوت الخليج:- أعلنت عدد من لجان الانتخاب في بعض دوائر المملكة، النتائج الاولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر.

وبدأت اللجان بإعلان النتائج منذ فجر الأربعاء تباعا، بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات التي باشرت بها فور إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن النتائج النهائية للانتخابات، ستكون جاهزة قبل عصر اليوم الأربعاء على أبعد تقدير.

** دائرة العقبة:

وأنهت لجنة الانتخاب في دائرة العقبة فجر الأربعاء عملية فرز الأصوات للانتخابات البرلمانية في محافظة العقبة.

وأعلن رئيس لجنة الانتخاب في دائرة العقبة وجدي الضلاعين عن النتائج الأولية (غير الرسمية)، حيث حصل كل من حسن الرياطي على 3564 صوتا وعبيد ياسين على 3240 صوتا وحازم المجالي 2675 صوتا وروعة غرابلة عن مقعد الكوتا وحصلت على 2655 صوتا، ما يشير إلى فوزهم بمقاعد الدائرة الأربعة.

ويذكر أن مجلس مفوضي الهيئة سيقوم عصر الأربعاء باعتماد النتائج بشكل نهائي من خلال المصادقة عليها.

** دائرة الطفيلة:

وأعلنت لجنة الانتخاب في دائرة الطفيلة فجر الأربعاء عن النتائج الأولية (غير الرسمية) لفرز أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب التاسع عشر.

وبحسب رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة خالد العميريين حصلت قائمة العهد 4445 صوتا، قائمة الميثاق 3009 أصوات، قائمة الراية 2223 صوتا، قائمة البيضاء 3157 صوتا، قائمة النشامى 4215 صوتا، قائمة الحق 4068 صوتا، قائمة الخير 3366 صوتا، قائمة السنابل 2328 صوتا، قائمة الميزان 2552 صوتا.

وأكد العميريين أن الأرقام تشير إلى فوز قوائم العهد حيث سجل محمد المرايات أعلى الأصوات فيها بـ2251 صوتا، والنشامى وحاز أسامة القوابعة أعلى الأصوات فيها 2159 صوتا، والحق وتصدرها عبدالله عيال عواد 3387 صوتا، والخير التي نال محمد السعودي أعلى الأصوات فيها 3185 صوتا، إضافة إلى مقعد الكوتا الذي حصدته إسلام الطبشات 1926 صوتا.

** دائرة بدو الجنوب:

وقال رئيس لجنة انتخاب دائرة البادية الجنوبية عادل الرواشدة إن عملية الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية انتهت في الدائرة.

وبحسب رئيس اللجنة حصدت ثلاث قوائم على المقاعد التنافسية الثلاثة وهي: الوفاء وتصدرها عيد النعيمات بـ7545 صوتا، والمستقبل المشرق وحصل فيها صالح أبو تايه على أعلى الأصوات بـ6138 صوتا، والمجد بريادة توفيق المراعيه بـ5509 صوتا، إضافة إلى زينب سلامة عن مقعد الكوتا النسائية بـ6786 صوتا.

وأشار الرواشدة إلى أن هذه النتائج تعتبر أولية (غير رسمية) بانتظار إعلانها رسميا من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

** دائرة بدو الشمال:

وأنهت لجنة الانتخاب في دائرة بدو الشمال الأربعاء عملية فرز الأصوات للانتخابات البرلمانية.

وأعلن رئيس لجنة الانتخاب في دائرة بدو الشمال محمد الهرش عن النتائج الأولية (غير الرسمية)، عن حصول قائمة الوفاق على 9546 صوتا تصدرها ذياب المساعيد بـ5566 صوتا، كما حصلت قائمة رعد الشمال على 7887 صوتا وتصدرها حابس الشبيب بـ7529 صوتا، أما قائمة المؤاخاة ففازت بـ7715 صوتا وحاز غازي المقيبل على 6415 صوتا في مقدمتها، أما مقعد الكوتا النسائي فحازت عليه هادية السرحان بـ4708 أصوات.

ويذكر أن مجلس مفوضي الهيئة سيقوم عصر الأربعاء باعتماد النتائج بشكل نهائي من خلال المصادقة عليها.

** دائرة إربد الثالثة:

وأعلن رئيس لجنة انتخاب الدائرة الثالثة في محافظة إربد علي أبو نقطة عن النتائج الأولية (غير الرسمية) للاقتراع في الانتخابات النيابية بعد فرز أصوات الناخبين.

وقال أبو نقطة في تصريح الأربعاء، إن القوائم التي حازت أعلى الأصوات وتعتبر فائزة بالانتخابات هي: موطني 11671 صوتا، والميثاق 9049 صوتا، والنور 7566، كما حازت قائمة النور أيضا على المقعد المسيحي عن الدائرة الثالثة بمحافظة إربد.

يذكر أن الدائرة الثالثة في محافظة إربد خصص لها 4 مقاعد (3 مقاعد للمسلمين ومقعد واحد مسيحي).

** دائرة مأدبا:

وأعلنت لجنة الانتخاب في دائرة مأدبا الأربعاء عن النتائج الأولية (غير الرسمية) لفرز أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب التاسع عشر.

وتوزعت الأصوات على القوائم الانتخابية بحسب رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة خالد القسوس كما يلي:

قائمة العزم 6802 صوتا تصدرها نصار الحيصه بـ4170 صوتا، قائمة الوفاء 4900 صوت وذهبت أعلى الأصوات إلى عبدالهادي البريزات بـ4615 صوتا، قائمة لواء ذيبان 3713 وحاز أنور الرواحنة على المركز الاول بـ3114 صوتا، قائمة الأصل والثبات حصدت 908 أصوات تصدرتها منتهى الدين بـ638 صوتا، قائمة موطني حصلت على 295 وأعلى الأصوات ذهبت إلى فدوى الحمارنة بـ197 صوتا، أما قائمة الإرادة فحصلت على 141 صوتا وجاءت رانيا الشخاترة أولا بـ89 صوتا، قائمة وطن حازت 3005 أصوات تصدرها عدنان ركيبات بـ2561 صوتا، قائمة الإصلاح حصدت 2632 صوتا وكان أعلى الأصوات في القائمة ميزر محمد بـ2174صوتا، قائمة النجاح بـ1165 صوتا تصدر فيها محمود الخريبات بـ823، قائمة العز والكرامة حصلت على 3217 صوتا وأعلى الأصوات ذهبت إلى معتز القسوس بـ1966 صوتا، قائمة التضامن حازت على 1470 وتصدر إبراهيم البوارد بـ993 صوتا، قائمة الوفاق بـ2789 وأعلى الأصوات لفايز القطيش، قائمة الوحدة الوطنية بـ3890 وأعلى الأصوات عماد حداد بـ2257 صوتا، قائمة التغيير بـ6372 صوتا تصدرها صالح الوحيان بـ3000 صوت، قائمة الحق بـ1966 صوتا تصدرها محمد أبو الهيه بـ946 صوتا، قائمة مأدبا بـ7406 أصوات تصدرها عبدالرحيم المعايعه بـ5067 صوتا.

وبناء على الأرقام الواردة حجز كل من عبدالرحيم المعايعه وصالح الوحيان ونصار الحيصه وعبدالهادي البريزات مقاعدهم في مجلس النواب التاسع عشر، بانتظار إعلان الفائزة بمقعد الكوتا.

وأشار القسوس إلى أن أسماء الفائزين ستعلنها اللجان الخاصة الموزعة على الأقاليم بصيغتها الأولية قبل أن تقوم الهيئة بالمصادقة عليها لتصبح رسمية.

** دائرة معان:

وقال رئيس لجنة انتخاب دائرة معان وليد الرواد إن عملية الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية انتهت في الدائرة صباح الأربعاء.

وبحسب رئيس اللجنة فاز بمقاعد دائرة معان كل من محمود الفرجات بـ4873 صوتا، وتيسير كريشان بـ4505 أصوات، ومحمد الهلالات بـ4004 أصوات وشادي فريج بـ3357 صوتا، إضافة إلى عائشة الحسنات عن مقعد الكوتا بـ3366 صوتا.

وأشار الرواد إلى أن هذه النتائج تعتبر أولية (غير رسمية) بانتظار إعلانها رسميا من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

** دائرة عجلون:

أعلن رئيس لجنة انتخاب دائرة عجلون الأربعاء انتهاء عملية فرز الأصوات للانتخابات البرلمانية والنتائج الأولية (غير الرسمية) التي ظهرت بعد الفرز.

وأفاد رئيس اللجنة وائل الخصاونة بفوز كل من بلال المومني وفراس القضاة وخلدون الشويات وفريد حداد عن المقعد المسيحي وصفاء المومني عن مقعد الكوتا.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة سيقوم عصر الأربعاء باعتماد النتائج بشكل نهائي من خلال المصادقة عليها.

** دائرة بدو الوسط:

أعلن رئيس لجنة انتخاب بدو الوسط مأمون أبو حفيظة، صباح الأربعاء، النتائج الأولية "غير الرسمية" لمقاعد بدو الوسط.

وقال أبو حفيظة، إن قائمة النشامى تصدرت بعدد أصوات 6446، وفاز فيها المرشح بسام الفايز بعدد أصوات 3435.

وحلت قائمة العهد ثانياً بعدد أصوات 4539، وفاز عنها المرشح محمد عناد الفايز بعدد اصوات 3320 صوتا.

وفاز عن قائمة المجد التي حصلت على 4522 صوتا، عبد السلام الخضير بعدد أصوات 2385 صوتا.

أما الفائز عن مقعد الكوتا فكانت عبير عبدالله الجبور.