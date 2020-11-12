abc news: بايدن سيعين رئيسا لموظفى البيت الأبيض خلال الأسبوع الحالى

وذكرت المصادر نفسها، بحسب "روسيا اليوم"، أن من أبرز المرشحين لهذا المنصب هو رون كلاين، الذى عمل كمستشار أول لحملة هيلارى كلينتون الرئاسية فى عام 2016.
ومن بين المرشحين الآخرين للمنصب ستيف ريتشيتى وبروس ريد الذى كان أحد كبار مساعدى الرئيس السابق بيل كلينتون وعمل مع بايدن لتمرير قانون الجريمة لعام 1994.
ولفتت الشبكة الى أن إعلان الرئيس المنتخب عن رئيس موظفى البيت الأبيض، يعتبر من القرارات الكبيرة التى يمكن أخذها، كون الشخص الذى سيشغل هذا المنصب عادة ما يساعد الرئيس فى تحديد أسلوب الحكم.
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