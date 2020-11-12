أمريكا تواصل تسجيل زيادات قياسية هائلة بإصابات كورونا

واصلت الولايات المتحدة يوم الأربعاء تسجيل زيادات قياسية هائلة في الإصابات بفيروس كورونا، مع تفاقم التفشي في شمال شرق البلاد، علاوة على ضغوط الجائحة في الغرب الأوسط بالفعل.
وأظهر إحصاء لرويترز، أن الولايات المتحدة سجلت 142279 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وأعلى من 100 ألف إصابة لليوم الثامن على التوالي.
وزاد عدد الوفيات بـ1464 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت الولايات المتحدة إجمالا حوالي 10.4 مليون إصابة بالفيروس و241 ألفا و809 حالات وفاة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.
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