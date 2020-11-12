قفزة غير مسبوقة.. ألمانيا تسجل أكبر عدد إصابات يومية بـ كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم، الخميس، ارتفاعا غير مسبوق في إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 21866 حالة، في 24 سااعة فقط، وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى 727553 حالة.

وكشفت البيانات تسجيل 215 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 11982 وفاة.

وأعلنت السلطات الألمانية، منتصف الاسبوع الماضي، إيقاف الحياة العامة لمدة شهر مع دخول قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال؛ في محاولة لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل حلول عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين الفرصة للاستمتاع بوجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، المستمر طوال شهر نوفمبر.

وسيشهد الإغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى، كما سيتم أيضا حظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة واستوديوهات التجميل وصالات التدليك واستوديوهات الوشم.

وجدير بالذكر أن شركة (بيونتك) الألمانية وشريكتها الأمريكية (فيزر) قد أعلنتا النجاح في استخدام لقاح أثبت فاعليته خلال الاختبارات السريرية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الشركة الألمانية- في بيان- إن اللقاح يحمي بنسبة أكثر من 90 بالمائة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه خلال الاختبارات لم ترد أنباء عن "مخاوف عرضية خطيرة"، لذا سيتم مواصلة الدراسة كما هو مخطط لها لجمع المزيد من "بيانات السلامة والفعالية".

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت ألمانيا، أنها لا تعرف متى سيكون لقاح كورونا متاحا والكمية المتوفرة منه، وذلك في أعقاب إعلان شركة "بيونتك" الألمانية وشريكتها الأمريكية "فايزر"، نجاح لقاحهما ضد كوفيد-19 والذي أثبت فاعليته خلال الاختبارات السريرية لفيروس كورونا المستجد.