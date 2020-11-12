الخارجية الأمريكية تمنع بايدن من الاطلاع على رسائل زعماء العالم له

نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية أن هناك كومة من الرسائل موجهة من زعماء أجانب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، مكدسة في الوزارة دون السماح لبايدن بالاطلاع عليها بناء على تعليمات من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت القناة أن وزارة الخارجية عادة ما تسهل الاتصالات الدولية للرؤساء المنتخبين، ولذا أرسلت بعض الدول رسائلها إلى بايدن عبر القنوات الرسمية إلى وزارة الخارجية، لكن إدارة ترامب تحجبها عن بايدن بسبب رفض الرئيس الاعتراف بفوز غريمه الديمقراطي.

وأضافت القناة أن بايدن يجري اتصالات مباشرة بالفعل مع زعماء أجانب، ولكنه لا يتمتع بالخدمات اللوجستية التي يقدمها مركز عمليات وزارة الخارجية مثل الترجمة.

ولم يقتصر الأمر على حجب الرسائل والاتصالات الدولية عن بايدن فحسب، وإنما رفض وزير الخارجية مايك بومبيو الثلاثاء الماضي الاعتراف بفوز بايدن، مؤكدًا أن السلطة ستنتقل بسلاسة إلى إدارة ثانية لترامب.

وامتنعت إدارة ترامب أيضًا عن تقليد آخر من تقاليد انتقال السلطة، وهو إطلاع الرئيس المنتخب على الموجز اليومي الصادر من مجتمع المخابرات لعناية الرئيس.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار رونالد كلاين رئيسًا لموظفي البيت الأبيض.



وكانت شبكة "إيه. بي. سي" الأمريكية، نقلت عن مصادر، قولها إن "كلاين" كان من أبرز مرشحي بايدن لشغل المنصب.



وأشارت الشبكة، إلى أن "كلاين" قاد استجابة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمواجهة فيروس إيبولا، كما أنه عمل كمستشار أول لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية في عام 2016.

ولفتت الشبكة إلى أن إعلان الرئيس المنتخب عن رئيس موظفي البيت الأبيض، يعتبر من القرارات الكبيرة التي يمكن أخذها، كون الشخص الذي سيشغل هذا المنصب عادة ما يساعد الرئيس في تحديد أسلوب الحكم.