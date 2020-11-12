عن طريق البحر.. الداخلية الكويتية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن نجاح قطاع الأمن الجنائي بالوزارة في إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وذلك عن طريق البحر.

وذكرت الداخلية الكويتية في مقطع فيديو تم بثه على صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع خفر السواحل نجحا في ضبط 55 كيلو من مادة الحشيش المخدرة و15 كيلو من مادة الشبو المخدرة و5 كيلو هيروين.

وأفاد الإعلام الأمني للوزارة الكويتية عبر مقع الفيديو، بأن تلك الكمية من المواد المخدرة تم جلبها من خارج البلاد، حيث تم ضبطها في جزيرة كبر.

وأفادت الوزارة بأن عناصر الأمن الجنائي تمكنوا من القبض على الجناة، وهم عبارة عن 3 أشخاص ينتمون إلى الجنسيات الآسيوية قبل نجاحهم في الهروب بالكمية التي ضُبطت بحوزتهم.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، في وقت سابق، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، قد أشرف في وقت على فض أحراز أكبر محاولة تهريب لمادة الشبو المخدرة إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ.

وكانت التحريات دلت على أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الشبو المخدرة إلى البلاد، مخبأة في حاويتين تحتويان على مادة الملح عن طريق ميناء الشويخ، وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، تم التنسيق مع قطاع البحث والتحري التابع للإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الحاويتين لضبط المروجين، وفور قدوم المتهمين لاستلامهما، تم ضبطهما وأثناء عملية فتح الحاويتين وتفتيشهما تم العثور على 270 كجم من مادة الشبو مخبأة بأسلوب مبتكر في أكياس الملح، لتشابه المادتين في الشكل واللون.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيدًا بقدرة رجال الأمن على التصدي لمثل هذه الأساليب المبتكرة في محاولات التهريب، داعيا إلى مزيد من الجهود والمتابعة المستمرة لرصد مروجي المخدرات والوقوف لهم بالمرصاد مهما تنوعت أساليبهم المبتكرة.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للجمارك على تعاونها الدؤوب والمستمر مع وزارة الداخلية في ضبط المخالفين للقانون ومروجي السموم عن طريق محاولة إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية أو البحرية.

وأشاد الفريق النهام بحهود رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حماية المجتمع والوقوف بوجه كل من يسعى إلى المساس بأمن الوطن وامن وسلامة مواطنيه، مشيرا إلى أن يقظة رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب أكبر كمية من مادة الشبو المخدرة إلى البلاد.

وكان مصدر أمني أفاد لـ « الراي» في وقت سابق بأن رجال مكافحة المخدرات ضبطوا أكبر كمية مخدرات من مادة «الشبو» في تاريخ الكويت، خلال تهريبها من إيران في كونتينرات بميناء الشويخ، بالإضافة إلى إلقاء القبض على المهربين.