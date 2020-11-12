الإجمالي 312235 حالة.. إسرائيل تسجل 665 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الصحة الإسرائيلية إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 312235 حالة. وذكرت الوزارة الإسرائيلية أنه تم اكتشاف 7976 حالة نشطة، منهم 305 في حالة خطيرة و132 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي. وتابعت صحة إسرائيل أن إجمالي الوفيات بلغت 2699 حالة منذ تفشي الوباء في مارس الماضي.

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