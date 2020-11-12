العاصمة اليابانية تسجل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه تعد المرة الأولي التي تتخطى فيها حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو 390 إصابة منذ 8 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة اليابانية إلى 33 ألفا و770 ح

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