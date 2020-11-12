زيارة أمنية.. وزير الجيش الإسرائيلي يتجه إلى قبرص

يغادر وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس صباح اليوم الخميس في زيارة أمنية إلى قبرص. وذكرت القناة 7 العبرية أن جانتس سيجري نقاشا أمنيا استراتيجيا مشتركا مع نظيريه من قبرص واليونان. وأوضحت أنه سيلتقي برئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس وسيعقد اجتماعات مع وزيري الدفاع - وزير الدفاع القبرصي شارلمان باتريدس ، ووزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد اجتماعا ثلاثيا سيناقش خلاله تعميق التعاون بين البلدين على الصعيد الأمني ​​والتحديات الإقليمية إلى جانب زيادة المشتريات الدفاعية من الصناعات الإسرائيلية.

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