الأمم المتحدة تحذر من نقص الغذاء فى إقليم تيجراى

وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها على مصير النساء وكبار السن والأطفال بسبب المعارك بإقليم تيجراى. وتسارعت وتيرة العنف فى إقليم تيجراى، حيث تحول الصراع الذى اندلع قبل أيام إلى حرب أهلية، فيما يحذر خبراء ودبلوماسيون من أن ذلك الصراع سيكون من شأنه زعزعة استقرار البلد الذى يقطنه 110 ملايين نسمة، وتضر بمنطقة القرن الإفريقى.

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