راموس يعادل رقم بوفون ويقترب من "الصقر المصري"

عادل قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد سيرخيو راموس، الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، بعد مشاركته احتياطيا في المباراة الودية ضد هولندا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، الأربعاء.

وخاض راموس (35 عاما) ضد هولندا مباراته الرقم 176 على الصعيد الدولي، ليعادل الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق جانلويجي بوفون.

وبات المدافع المخضرم على بعد 8 مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم المصري أحمد حسن الملقب بـ"الصقر"، مع 184 مباراة دولية.

وخاض راموس باكورة مبارياته الدولية عام 2005 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ضد الصين، ثم ساهم بشكل كبير في إحراز منتخب بلاده كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وأشاد مدرب المنتخب لويس إنريكي براموس بعد المباراة ضد هولندا، بقوله: "سيرخيو لاعب فريد من نوعه، انه على مستوى آخر. تحقيق الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية هي للاعبين المميزين جدا"، وفق "فرانس برس".

وللمفارقة، فإن راموس يُعد ثامن أفضل هدف في تاريخ المنتخب الإسباني رغم المركز الذي يشغله، وقد زار الشباك 23 مرة على الصعيد الدولي.