الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة الجندي المفقود مقتولًا

عثر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، على جثة الجندي "ساجي بن دافيد" مقتولًا بالقرب من حاجز حزما العسكري شرق مدينة القدس.

وقال ناطق باسم الجيش: إنه تم العثور على جثة الجندي المفقود "ساجي بن دافيد" من سكان مستوطنة "چفعات زئيف"، والبالغ من العمر 24 عامًا، ويخدم في لواء "جفعاتي" قرب حاجز حزما شرق القدس.

وأضاف أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة عثرت على جثة الجندي، مشيرًا إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، وتم إخطار عائلة الجندي القتيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن فقدان آثار الجندي بن دافيد في الضفة الغربية منذ أول من أمس، الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.