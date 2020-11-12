روسيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

سجلت روسيا، اليوم الخميس، ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل 21608 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لأول مرة منذ تفشي الوباء في البلاد، وبذاك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و858568 حالة.

وأضافت الصحة الروسية أنه تم تسجيل 439 حالة وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 32032 منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الخميس، إن 18811 شخصا تعافوا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و388168 شخصا حتى الآن.

وسجلت موسكو، التي تعتبر أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء، 5997 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ، حيث تم تسجيل 1667 إصابة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير مركز "جاماليا" الروسي لأبحاث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينتسبورغ، أن مؤسسته استنبطت عقارا جديدا لعلاج فيروس كورونا، يعتمد على الأجسام المضادة.

وأضاف جينتسبورغ، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "يمكننا تخليق هذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حاولنا كثيرا على مدى تسعة أشهر إقناع وزارة الصحة بتخصيص بعض المال لذلك.. قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدأوا برصد المال لنا.. لقد ابتكر فريقنا هذا الدواء، وصار في حوزتنا".

وأعرب عن أمله بأن يتم تسجيل هذا الدواء بعد حوالي عام.

وفي 11 أغسطس الماضي، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، وتم تصميمه في مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، وجرت اختباراته السريرية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وفي انتظار إطلاق عمليات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا، ومع تسجيل ارتفاع خلال الأيام الأخيرة في عدد المصابين، شددت السلطات الروسية القيود في العاصمة موسكو للحد من انتشار الفيروس.