للحصول على لقاح كورونا.. نتنياهو يجري مباحثات مع فايزر الأمريكية

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين بنيامين، اليوم الخميس، محادثة مع شركة "فايزر" الأمريكية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

ووصف نتنياهو مباحثاته مع "ألبرت بوريلا" الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" بالناجحة قائلًا أن إن "بوريلا استجاب فورًا لطلبه بالحديث معه".

وقال نتنياهو "فخور جدًا بأصوله اليونانية واليهودية من سالونيك" وابلغه عن تقديره البالغ لمساعيه في تحسين العلاقات بين إسرائيل واليونان التي قادها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن إسرائيل ستكتمل ابرام العقد مع فايزر للحصول على اللقاح، هذه بشرى هامة جدًا بإحضار لقاحات.

وأفادت مصادر إسرائيلية قبل يومين بعد إعلان الشركة عن نجاح لقاحها بنسية 90% أن مفاوضات متقدمة بين إسرائيل والشركة بهدف الحصول على اللقاح، في حين أن مسؤولين إسرائيليين قدروا أن إسرائيل لن تكون أول الحاصلين على اللقاح.

والمسار الأمثل للحصول على اللقاح هو عن طريق تقديم طلب للإدارة الأمريكية بأن تخصص لإسرائيل كمية لقاحات من التي ستبيعها لهم. ووزير المالية "يسرائيل كاتس" تحدث مع نظيره الأمريكي "ستيف منوتشين" وطلب من الإدارة أن تخصص لإسرائيل خمسة ملايين وجبه لقاح من 600 مليون التي ستحصل عليها من الشركة.