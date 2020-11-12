حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، من أن إجراءات الإغلاق المفروضة حاليا في البلاد قد تستمر طوال فصل الشتاء مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وقال شبان - في تصريحات إعلامية نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إنه قد لا يسمح بحفلات الكريسماس الكبيرة أو التجمعات الاجتماعية التي تضم أكثر من 10 أو 15 شخصا، وتابع "علينا إدارة الأمر سويا لكي نعبر هذا الشتاء بأرقام منخفضة".
وكان معهد "روبرت كوخ" سجل 21 ألفا و866 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة الألماني: إجراءات الإغلاق جراء "كورونا" قد تستمر طوال فصل الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.