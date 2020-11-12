أول لقاء معلن.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يجتمع بنظيره السوداني

التقى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان بنظيرة السوداني عمر صديق.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن السفير الإسرائيلي قوله إن هذا أول لقاء تاريخي للوفد السوداني لدى الأمم المتحدة.

وكتب أردان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا اللقاء يأتي "لترجمة السلام المتوقع بين بلدينا إلى عمل"، مضيفًا "اتفقنا على بدء وتعزيز مشاريع مشتركة في مجال المياه والزراعة وكفاحنا المشترك في كورونا".

وذكر الإعلام السوداني أنه لم يكشف عن عقد لقاءات علنية بين الطرفين منذ إعلان التطبيع بين إسرائيل والسودان حتى اليوم.