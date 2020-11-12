له آثار جانبية محدودة.. رئيس بيونتك يعلن تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا

وقال رئيس بيونتك، أوغور شاهين، فى لقاء له مع قناة "العربية" اليوم الخميس، إن التجارب السريرة الأخيرة شملت 40 ألف مشاركا، مضيفا :"رأينا آثار جانبية محدودة لا تتعدى اليومين للقاح كورونا حتى الآن".

وأكد رئيس بيونتك أن الشركة ستستمر بجمع البيانات عن اللقاح لمدة العامين المقبلين.

وأوضح شاهين أن اللقاح، الذى تم تطويره مع شركة فايزر، سيكون عبر جرعتين فى اليوم الأول واليوم 22، مشيرا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى مناعة مدتها 3 أشهر على الأقل.

وتابع قائلا إن الشركة تنتظر البيانات حيال المناعة لمدد تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، مشيرا إلى أن الشركة تتوقع استمرار المناعة من اللقاح لمدة عام.

وأشار شاهين إلى أن توزيع اللقاح يعتمد على موافقة الجهات التنظيمية لكل دولة على حدة، مؤكدا على أهمية إقصاء عملية تأمين موافقة السلطات الصحية عن السياسة.

وأضاف "نناقش حاليا توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم ونتعاون مع الاتحاد الأوروبى لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصاديا"، مشدد على ضرورة أن تقوم الدول بطلب اللقاح بشكل مبكر لضمان تأمين سلاسل الإمداد.

وتابع: "بعد نقل اللقاح لا بد من تخزينه فى برادات خاصة متوفرة بالمستشفيات"، لافتا إلى أن نقل اللقاح يتم عند درجة 70 تحت الصفر.