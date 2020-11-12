وقال رئيس بيونتك، أوغور شاهين، فى لقاء له مع قناة "العربية" اليوم الخميس، إن التجارب السريرة الأخيرة شملت 40 ألف مشاركا، مضيفا :"رأينا آثار جانبية محدودة لا تتعدى اليومين للقاح كورونا حتى الآن".
وأكد رئيس بيونتك أن الشركة ستستمر بجمع البيانات عن اللقاح لمدة العامين المقبلين.
وأوضح شاهين أن اللقاح، الذى تم تطويره مع شركة فايزر، سيكون عبر جرعتين فى اليوم الأول واليوم 22، مشيرا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى مناعة مدتها 3 أشهر على الأقل.
وتابع قائلا إن الشركة تنتظر البيانات حيال المناعة لمدد تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، مشيرا إلى أن الشركة تتوقع استمرار المناعة من اللقاح لمدة عام.
وأشار شاهين إلى أن توزيع اللقاح يعتمد على موافقة الجهات التنظيمية لكل دولة على حدة، مؤكدا على أهمية إقصاء عملية تأمين موافقة السلطات الصحية عن السياسة.
وأضاف "نناقش حاليا توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم ونتعاون مع الاتحاد الأوروبى لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصاديا"، مشدد على ضرورة أن تقوم الدول بطلب اللقاح بشكل مبكر لضمان تأمين سلاسل الإمداد.
وتابع: "بعد نقل اللقاح لا بد من تخزينه فى برادات خاصة متوفرة بالمستشفيات"، لافتا إلى أن نقل اللقاح يتم عند درجة 70 تحت الصفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر له آثار جانبية محدودة.. رئيس بيونتك يعلن تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.