إجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي.. ماذا يحدث؟

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن ترأس رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد اليوم اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء للنظر في التوصيات المرفوعة من لجنة طوارئ كورونا التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها ان لجنة طوارئ كورونا جهزت بعض التوصيات بعد اجتماعات تنسيقية متواصلة مع اللجنة الصحية التي يرأسها وزير الصحة الدكتور باسل الصباح.

كما توقعت الصحيفة الكويتية ان يطلع المجلس على استعدادات ومطالب ومقترحات وزارة الصحة حول اجراءات تطبيق لقاح كورونا في حال وصوله الى البلاد، والضوابط الصحية في لجان الاقتراع لانتخابات مجلس أمة 2020 واستكمال التنسيق مع الوزراء فيما يتعلق بمدى الحاجة الى زيادة لجان الاقتراع لتلافي الانتظار والازدحام خصوصا لكبار السن.

واشارت الصحيفة الي ان المطالب المتكررة بفتح الأجواء مع الدول المحظورة وتشغيل المطار 24 ساعة، وحجر القادمين الى البلاد محليا لتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل الفنادق والضوابط والاحترازات التي تهيئ الانتقال الى المرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية ستكون أحد الملفات الهامة علي مائدة مجلس الوزراء.