لتنفيذ برامج ومشاريع أمنية مستقبلية.. اتفاق جديد بين الإمارات وإسرائيل

اتفق كل من وزير الداخلية الاماراتي "سيف بن زايد" ونظيره الإسرائيلي "أمير اوحانا" على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع الأمنية المشتركة تمهيدًا لإطلاقها في المستقبل.
وشدد الاجتماع الذي جرى بين الجانبين، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو، على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل اتفاق السلام، وناقش الجانبان برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج ومشاريع تكنلوجيا متطورة، وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وركز الوزيران في حديثهما على ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي للدولتين من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعات الدولتين ووفقًا للبيان الصادر كانت دعوة متبادلة بين الوزيران لزيارة كل منهما بلد الآخر.
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