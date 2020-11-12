الإمارات تسجل 1136 إصابة جديدة بـ كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1136 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 146735 حالة.
وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، الخميس، أنه تم أيضا تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة لماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 523 حالة.
كما تم رصد شفاء 773 حالة خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 141215 منذ بداية انتشار الفيروس.
وأفادت الوزارة الإماراتية بأنه تم إجراء 128,186 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات لاكتشاف مصابي فيروس كورونا في البلاد.
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