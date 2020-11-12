ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، أن محقق الشرطة الإسرائيلية المسئول عن التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فى قضايا الفساد المنسوبة إليه قدم استقالته بشكل مفاجئ.
وقالت الصحيفة إن محقق الشرطة الذي حقق مع نتنياهو أعرب عن نيته تقديم استقالته.
وأكدت "يديعوت" أن ضابط الوحدة الاقتصادية في "لاهف 433"، ايلي اساياج، أعلن عن نيته الاستقالة بعد 35 عاما في الخدمة بالشرطة الإسرائيلية، وبعد أن لم تتم ترقيته إلى درجة جنرال في دورة الترقيات الأخيرة.
وكان اساياج قد عين في منصبه الحالي قبل 3 سنوات، وتولى رئاسة الوحدة التي حققت مع رئيس الحكومة نتنياهو في الملفين 3000 (الغواصات) و4000 (بيزك- والا)، كما حقق بشكل شخصي مع نتنياهو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدمة فى إسرائيل.. استقالة مفاجئة لمحقق قضايا فساد نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.