58 موقعًا.. إسرائيل تنشر خارطة تواجد حزب الله في الجولان

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس عن مركز "ألما" للبحوث والتعليم الإسرائيلي خارطة مواقع حزب الله فى الجولان.
اكد مركز "ألما" إن مواقع حزب الله في جنوب سوريا نحو 58 موقعا، 28 منها للقيادة الجنوبية للحزب، و30 لـ "مشروع الجولان".
وقال المركز الإسرائيلي إن تلك المواقع المتمركزة في محافظتي القنيطرة ودرعا "تشكل أساسا نوعيا لأنشطة حزب الله، من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي"، الأمر الذي "يشكل تحديا مستمرا لإسرائيل والمنطقة".
وقال التقرير إن القيادة الجنوبية لها مهمة أساسية وهي إنشاء بنى تحتية لـ"حزب الله" في المنطقة وليس فقط جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تدريب الفيلق الأول للجيش السوري للحرب مع إسرائيل.
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