أخبار اليمن : أجواء باردة في 6 محافظات يمنية

أجواء باردة في 6 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس البارد والجاف على عدد من المرتفعات والمحافظات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية أن الطقس سيكون بارداً وجافاً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و الضالع .

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، إب ، لحج، أبين، شبوة و حضرموت وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في تلك المحافظات أو الذاهبين إليها من الأجواء الباردة وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، حاثاً المزارعين على الحفاظ على محاصيلهم الزراعية.