الكويت تسجل 773 إصابة جديدة بـ كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 134932 في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 830 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في تصريحات صحفية له إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8509 حالات.

ونوه السند إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 7272 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 993416 فحصا.

كما دعا للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 688 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 125593 حالة.