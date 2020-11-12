ألمانيا: نتوقع دورا فعالا لبايدن في السيطرة على سباق التسلح

كشفت ألمانيا، اليوم الخميس، عن توقعاتها بأن يكون لبايدن دور فعال في السيطرة على سباق التسلح، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإذاعة «دويتشلاند فونك»، أن كل شيء لن يتغير في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لكن كثيرا من الأمور ستتحسن.

واشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا من أن ألمانيا تتقاعس عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمائة من الناتج الاقتصادي وفقا لتفويض حلف شمال الأطلسي.



وقال ماس إنه لا يعتقد أن هدف الإنفاق سيكون موضع تركيز في عهد بايدن بقدر ما كان في عهد ترامب.



وأضاف ماس أن الجدل حول الإنفاق الدفاعي لن ينتهي في عهد بايدن لكنه سيجري بأسلوب مختلف.

وقد أشارت تعليقات مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب في مجال الدفاع إلى أن جو بايدن قد يعود، على الاقل جزئيا، عن قرار سحب 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا الذي كان أعلنه دونالد ترامب سابقا.

وكانت المسئولة الثالثة سابقا في البنتاجون ميشيل فلورنوي التي يجري التداول باسمها لتولي حقيبة الدفاع في الإدارة الجديدة، أوحت بذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في أغسطس.

وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر الذي أقاله دونالد ترامب الاثنين بشكل مفاجئ، أعلن قرار سحب 12 ألف جندي في ألمانيا في 29 يوليو.