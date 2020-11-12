رغم اعتراض الولايات المتحدة.. تركيا تؤكد عزمها استخدام منظمة اس-400 الروسية

أكدت تركيا، اليوم الخميس، عزمها استخدام منظومة الصواريخ الروسية إس - 400 رغم اعتراض الولايات المتحدة.
ووفقا لوسائل الإعلام التركية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن أنقرة مستعدة للنقاش مع الأميركيين بشأن قلقهم المتعلق بالتشغيل المتوافق بين منظومة إس 400 الروسية ومقاتلات إف 35 الأمريكية.
وشدد أقار، خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2021، في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، على أن تركيا ستستخدم "S-400" بنفس الطريقة التي تستخدم فيها بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو منظومة "S-300" داخل نطاق الحلف.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في أكتوبر الماضي، إن النظام التشغيلي للمنظومة لا يتوافق مع التزام تركيا باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة والناتو.
وأكدت حينها استمرار تعليق انضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات "F-35"، بسبب شرائها منظومة "S-400"، مبينة أن هذه الأزمة "تشكّل عائقًا أمام التعاون في مجالات أخرى".
ومن المتوقع أن يأخذ الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، موقفا قاسيا ضد نظام أردوغان، وخاصة مع وجود الكونجرس المعادي للرئيس التركي، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات على أنقرة بسبب شراء منظومة اس 400 من روسيا.
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