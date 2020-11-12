رغم نجاحهم في الانتخابات النيابية.. الأمن الأردني يستدعي 9 من الأعضاء لهذا السبب

استدعت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الخميس، 9 مرشحين ممن نجحوا في الانتخابات بعد ارتكاب مخالفات للتجمعات، أو لإطلاق العيارت النارية بسبب احتفالاتهم، حسب الناطق باسم المديرية العقيد عامر السرطاوي.

وذكر السرطاوي في تصريحات صحفية له، أنه سيتم إجراء التحقيق مع المرشحين صباح الأحد؛ لإحالتهم إلى القضاء.

وقال، إن العمل جارٍ لاستدعاء كل مرشح كان سببًا في تجمع، أو إطلاق عيارات نارية.

وكان عمر العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني سابقا قد كتب تغريده له عبر موقع توتير منتقدا إطلاق النيران تعبيرا عن الفرحة بالفوز في الإنتخابات النيابية حيث قال: التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية ومخالفة أوامر الدفاع ليس رجولة، بل ينم عن العجز بالقدرة على التعبير الحضاري، وما جرى هو خرق لسيادة القانون، سيجازى من ارتكبه، الأردنيون سواء أمام القانون.

الأردن حظى دوما بسمعة طيبة بأمنه واستقراره، والأعمال الصبيانية لن تنال من هذه السمعة.