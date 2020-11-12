أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة الاعتداء الفاشل والجبان الذي استهدف أمس إحدى المقابر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة شخصين.
وأكدت السفارات -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجومًا مخزيًا وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وعن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا تدين الاعتداء الفاشل بمحافظة جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.