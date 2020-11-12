غزو خارجي.. إقليم تيجراي يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الجيش الإثيوبي

أعلنت حكومة إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا حالة الطوارئ لمواجهة ما أسمته "غزوًا خارجيًا"، مع استمرار عمليات الجيش الإثيوبي للسيطرة على الإقليم وعزل حكومته.

وحذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من نقص حاد في الغذاء في إقليم تيجراي بسبب إجراءات الحكومة الإثيوبية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مصير النساء وكبار السن والأطفال بسبب المعارك بإقليم تيجراي.

وتوترت العلاقات بين تيجراي والحكومة الفيدرالية منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه في عام 2018، وتهميش جبهة تحرير تيجراي التي كانت ذات يوم من بيدها السلطة في إثيوبيا.

وأعلن الجيش الإثيوبي، أمس الأربعاء، سيطرته على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تيجراي، شمالي البلاد، وذلك بعد يوم من سيطرته على مطار المدينة. كمت ألقت السلطات الإثيوبية، القبض على 17 ضابطا في الجيش بتهمة الخيانة والتواطؤ مع سلطات تيجراي بشمال البلاد.

وأعلنت الإذاعة الحكومية الإثيوبية "فانا"، الثلاثاء، مقتل 550 شخصًا من قوات الحكومة المحلية بإقليم تيجراي، في هجمات الجيش الإثيوبي على الإقليم، والتي تمت بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

وقالت الإذاعة الإثيوبية، إن الجيش الإثيوبي تمكن من قتل 29 عنصرًا من القوات الخاصة، فيما استسلم عدد آخر من قوات تيجراي، دون أن تذكر أي خسائر من جانب قوات الجيش الإثيوبي.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، استمرار العملية العسكرية في إقليم تيجراي ضد الجماعات المسلحة التي تتهمها أديس أبابا بشن هجمات ضد القوات الحكومية.

وكالن إقليم تيجراي قد أجرى انتخابات برلمانية محلية في سبتمبر الماضي، بالمخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية تأجيل الانتخابات البرلمانية بحجة مكافحة فيروس كورونا، في خطوة رآها مراقبون محاولة من آبي احمد لتمديد بقاءه في السلطة.