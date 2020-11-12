تراجع المرأة والإسلاميين.. مفاجأة في نتائج الانتخابات النيابية بالأردن

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، الخميس، النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الأردن والتي بينت تراجع عدد مقاعد النساء وتحالف إسلامي معارض، وفوز نحو مئة وجه جديد مع استمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان.

وذكر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة في مؤتمر صحفي، صباح الخميس، إن عدد مقاعد التحالف الوطني للإصلاح الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، تراجع إلى ثمانية مقاعد بدلا من 16.

ومن جانبه ذكر أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة لفرانس برس الخميس إن عدد المقاعد التي فاز بها الحزب هي عشرة، ثمانية ضمن قائمة التحالف الوطني للإصلاح، واثنان ضمن قائمة أخرى محلية تسمى قائمة النشامى.

من جهة أخرى، قال الكلالدة إن أي أمرأة لم تفز من خارج الكوتا» المحددة وهي 15. وبالتالي سيضم مجلس النواب 15 امرأة، مقابل 20 في المجلس السابق.

وتنافس في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130.

وأظهرت النتائج فوز نحو 30 نائبا سابقا ونحو 20 من كبار العسكريين المتقاعدين، مع استمرار نفوذ العشائر ورجال الأعمال.

وقال الكلالدة إن «المجلس الجديد سيضم نحو 100 نائب جديد (يدخلون المجلس للمرة الأولى).

وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29،9 في المئة، وبلغت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 36 في المئة.

ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات منذ مساء الثلاثاء بهدف منع الاحتفالات التي تلي عادة فرز الأصوات وإعلان النتائج، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تجمعات واحتفالات وإطلاق نار في بعض المناطق بعد ظهور نتائج أولية.

كما أقدم غاضبون بسبب عدم فوز مرشحيهم على إقفال طرق وإحراق حاويات نفايات في منطقة شفا بدران غرب عمّان، بينما أعلنت مديرية الأمن العام ضبط عشرات المخالفين ومثيري الشغب.

ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد شقي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضًا مجلس الأعيان المؤلف من 65 عضوا يعينهم الملك.