لمواجهة حزب الله.. إسرائيل تستعد لاستلام فرقاطات ألمانية "ساعر 6"

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن تل ابيب تستعد لاستلام أحدث الفرقاطات الألمانية وهي "ساعر 6" لمواجهة صواريخ "حزب الله" اللبناني.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب طلبت الفرقاطات الألمانية عام 2015، وهي مزودة بأحدث المعدات الدفاعية والهجومية في العالم، مؤكدة أن البحرية الإسرائيلية ستتسلمها أوائل الشهر المقبل، على أن يتم تسليم البقية عام 2021.
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن البحرية الإسرائيلية تضم وحدات دورية وغواصات من طراز "شاييت 7" و سفنًا حربية للقوات الخاصة من طراز "شاييت 13" وزوارق صواريخ، ووحدات أخرى، مضيفة أن "ساعر 6" و "ساعر 5" ستشكل العمود الفقري للبحرية.
وأكدت الصحيفة أن الفرقاطات الجديدة، سيمكنها التعامل مع تهديدات حزب الله، الذي يملك ما بين 130 ألفًا و 150 ألف صاروخ.
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