مصر.. مقتل 7 جنود أجانب في تحطم مروحية بجنوب سيناء

قال مصدر إسرائيلي إن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام في سيناء في مصر تحطمت، الخميس، مما أسفر عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة.
وأوضحت "فرانس برس" نقلا عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.
وكان مراسل "دوت الخليج" في مصر، أفاد في وقت سابق بسقوط الطائرة المروحية في جنوب سيناء.
وتنص ملاحق اتفاق السلام على نزع السلاح من سيناء، حيث نشرت بموجبها قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.
وتضم هذه القوة حاليا ما يزيد قليلا عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء.
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