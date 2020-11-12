بالفيديو.. "دراج تعيس" يسقط في غابة من أشواك الصبار

نُقل دراج "تعيس الحظ" إلى المستشفى لإزالة آلاف الأشواك من جسده، بعد اصطدامه بكم هائل من نبات الصبار خلال سباق في الأرجنتين.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المتسابق الهاوي دييغو مورينو سقط في بحفرة أثناء سباق في منطقة سيتي بارك في العاصمة بوينس آيرس، حيث فوجئ بـ"غابة من الأشواك".
وأظهر مقطع فيديو سكانا محليين يحاولون مساعدة راكب الدراجة في إزالة الأشواك العالقة في مختلف أنحاء جسده، قبل أن تحضر سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.
وكشفت تقارير صحفية محلية أن إصابة مورينو كانت بسيطة، وقال إن "نظارته وخوذته ساهمتا في إنقاذه من العمى".
وعلق أحد الأشخاص على الفيديو في موقع "يوتيوب" بالقول: "خلاصة عام 2020 تتجلى في هذه الحادثة".
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