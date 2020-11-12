عائشة الرشيد: هجوم جدة الإرهابي رد إخواني على بيان كبار العلماء

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى شؤون الجماعات الإسلامية والإيرانية، الهجوم الإرهابي الذى حدث فى جدة بالمملكة العربية السعودية بسماع صوت انفجار داخل مقبرة لغير المسلمين يزورها عدد من الدبلوماسيين لحضور الحفل السنوي لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى أمس الأربعاء، واصفة الإعتداء بـ "الجبان".

وقالت الرشيد، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن الهجوم جاء ردة فعل على البيان الذى صدر عن هيئة كبار العلماء المسلمين بالمملكة الإثنين والذى صنفت فيه الهيئة، جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة للدين الإسلامي الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وأشادت الرشيد، بتعامل قوات الأمن السعودى مع الحادث وسرعتها فى التعامل مع الحادث ومساعدة الجميع، فضلًا عن البيانات التى صدرت عن سفارات دول أوروبية مشيدة بالتعامل الأمنى لسلطات الأمن السعودي .

وقبل يومين اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تنظيم الإخوان "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) :"جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وأوضحت هيئة كبار العلماء أن الإخوان "جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم"

وباشرت السلطات الأمنية السعودية في جدة، أمس، التحقيق في حادثة اعتداء بمقبرة لغير المسلمين، أدت لإصابة رجل أمن سعودي وموظف بالقنصلية اليونانية، وذلك أثناء وجود القنصل الفرنسي.

وقال المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة، سلطان الدوسري، إن الجهات الأمنية باشرت، صباح أمس، التحقيق في اعتداء «جبان». وزار الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، المصابين، في أحد مستشفيات جدة حيث يتلقيان الرعاية الطبية الكاملة.

وكانت السلطات الأمنية في جدة فرضت طوقًا أمنيًا، صباح أمس، على مداخل أحياء حي الهنداوية، بعد سماع صوت انفجار داخل مقبرة لغير المسلمين يزورها عدد من الدبلوماسيين لحضور الحفل السنوي لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وأدانت سفارات فرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا وأميركا الحادثة، ووصفتها بالهجوم الجبان، وشكرت السعوديين الذين بادروا إلى مساعدة الجميع في الحادثة. كما أدانت دول عربية وخليجية الحادث. كما دانت عدة عواصم عربية العمل الإرهابي الخسيس.