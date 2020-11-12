إيران تسجل 11517 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 11517 إصابة جديدة بفيروس كورونا و457 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وحذر خبير بريطاني من تأثير طويل الأمد لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد_19) على رئة المتعافين، والذي قد يستمر لأكثر من سبعة أسابيع بعد التماثل التام للشفاء من الفيروس، فيما يعرف بظاهرة «كوفيد الطويل».

ووفقًا لصحيفة "ميترو" البريطانية، صرح عضو اللجنة التنفيذية للجمعية البريطانية لتصوير الصدر، ومستشار الكلية الملكية لأطباء الأشعة، سام هير، أنه من خلال الكشف على 70٪ من المرضى تبين أنهم يعانون من أعراض مستمرة للفيروس، مثل ضيق التنفس والتعب، حتى بعد خروجهم.

وأضاف الاستشاري في أشعة الصدر من مستشفيات بارنت ورويال فري بلندن أنه خلال الذروة الأولى من الفيروس، قضى الباحثون الكثير من الوقت في النظر إلى الأشعة السينية والتصوير، ليجدوا أن معظم الأشخاص الذين كانت لديهم صعوبة في التنفس عانوا من تأثير شديد على الرئتين.

وأوضح سام أن الأشعة أظهرت أيضًا أنهم لم يعودوا إلى طبيعتهم بعد أسبوعين أو ثلاثة من الإصابة، كما تتوقع إصابتهم بأمراض أخرى للجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي، مشيرًا إلى أن هناك شيئا غير عادي يحدث ويتسبب في تأثيرات طويلة المدى للمتعافين من الفيروس.